Москва, 19 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Церемония прощания с актёром Сергеем Гладковым, который известен по своим ролям в журнале видеокомиксов «Каламбур» и «Деревне дураков», состоится в Одессе. Об этом сообщается в группе «Каламбура» во «ВКонтакте».

Кадр из видео Сергей Гладков

«Прощание с Сергеем Гладковым пройдёт в субботу, 21 октября, в Одессе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 октября, стало известно, что актёр Гладков ушёл из жизни в возрасте 60 лет. Причины его смерти не уточнялись.

Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове и окончил факультет машиностроения и робототехники Одесского политехнического института. Уже во время учёбы в вузе создавал клоунские проекты, а затем окончил курсы режиссуры и пантомимы.

В 1985 году он создал первую клоунскую группу «Пантофон», ставшую прообразом проекта «Деревня дураков». В период с 1991 по 1995 год снимался в юмористической программе «Маски-шоу». Актёр исполнял роли усатого мужичка в «Деревне дураков», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур», Дранкеля в «Железном капуте».