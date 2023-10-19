Москва, 19 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. У большинства россиян ощущение старости приходит в 70,7 года. Это показало исследование, проведённое учеными из МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Результаты опроса опубликованы в научном журнале «Народонаселение».

Михаил Метцель/ТАСС

Участие в исследовании приняли 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны. Им задавали вопрос, в каком возрасте, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин.

Как выяснилось, люди с хорошим состоянием здоровья склонны считать, что старость начинается позже, при этом женщины в среднем считают, что старость наступает в более позднем возрасте по сравнению с мужчинами, а молодёжь ожидает наступления старости в более молодом возрасте (65,8 года), чем старшее поколение (74,4 года).

По результатам опроса, 21% респондентов отнесли себя к пожилым, при этом среди них половина опрошенных ещё не достигла того возраста, который был ими назван в качестве наступления старости. Авторы исследования назвали эту ситуацию «преждевременным старением».

Как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, чтов России растёт ожидаемая продолжительность жизни и сейчас она составляет 73,4 года.

Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что в нынешнем году средняя продолжительность жизни в стране достигла 74 лет. Глава государства уточнил, что в 2021 году этот показатель составлял 71 год.