Москва, 19 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Братьев-дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных пригласили в Госдуму для разъяснения ситуации с жестоким обращением с животными. Об этом стало известно 19 октября.

Владимир Гердо/ТАСС Эдгард Запашный

Братьев обвинили в жестокости по отношению к цирковым животным после появления кадров, на которых они палкой успокаивают тигров на репетиции. Зоозащитники обратились в СК России, но оказалось, что дрессировщики никогда не бьют животных без причины.

Как пояснили Запашные, применение силы по отношению к животным допускается в исключительных случаях, когда они начинают драться. В таких ситуациях используются специальные средства — водомёты, палки и холостое оружие. Зоозащитники не разбираются в ситуации, считают дрессировщики. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Как сообщало ИА Регнум, в Сети появилось видео, на котором, предположительно, Запашные бьют тигров палкой, обливают водой и пеной из огнетушителя. Эдгард Запашный ответил на обвинения в жестокости, заявив, что, когда животные дерутся, им надо спасать жизни. Дрессировщик отметил нежелание журналистов, делающих негативные выводы, разбираться в ситуации. В схожей ситуации в 2022 году он получил травму — тигр напал на него во время репетиции и повредил лицо.