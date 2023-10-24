Санкт-Петербург, 24 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Тренды будущего в строительной отрасли и самые прогрессивные инструменты создания комфортной среды представили на III Международном строительном чемпионате в Санкт-Петербурге. Мероприятие, которое прошло в «ЭКСПОФОРУМЕ» с 17 по 20 октября, собрало более 1,5 тысячи специалистов из крупных российских и зарубежных компаний. География участников чемпионата в этом году значительно выросла: в Северную столицу приехали специалисты из 31 страны.

Минстрой III Международный строительный чемпионат в Санкт-Петербурге

Ключевой темой чемпионата этого года стала тема «Технологии нового времени» — она объединила соревновательный блок, деловую программу и выставку. 3D-печать зданий, «умные» окна, двери и системы управления энергопотреблением, а также технологии строительства «парящих» зданий — далеко не полный список того, с чем познакомили строителей участники и гости чемпионата, который проводится в поддержку нацпроекта «Жильё и городская среда», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

«Чемпионат за последние три года стал уникальной площадкой, объединяющей в себе соревновательную часть по 25 номинациям, более 80 мероприятий деловой программы, а также обширную выставочную программу, которая в этом году значительно усилилась выставкой ЖКХ строительного комплекса UTILICON. Мероприятие стало местом притяжения не только промышленных строительных компаний, но и всех предприятий, работающих не только в строительной индустрии, но и на стыке с ней», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

В течение нескольких дней лучшие строители России и зарубежных стран соревновались в 25 индивидуальных и командных номинациях, включая пять новых, которые разделены на три блока — строительство, проектирование объектов и управление проектом строительства.

Минстрой III Международный строительный чемпионат в Санкт-Петербурге

В молодёжное направление чемпионата в этом году добавили Школьную лигу для учащихся 8–10-х классов. Ребята соревновались в четырёх номинациях: «Технологии в строительстве», «Эффективность строящихся и эксплуатируемых объектов», «Строительство и окружающая среда» и «Организация строительного производства». Победители Школьной лиги получили не только денежные призы, но и дополнительные баллы к ЕГЭ. Проект был организован вместе с Международным инженерным чемпионатом CASE-IN.

Минстрой III Международный строительный чемпионат в Санкт-Петербурге

Все дни проведения чемпионата в «ЭКСПОФОРУМЕ» работали мультимедийная выставка, Технологические и Научно-образовательный кластеры (в рамках которых гостям рассказали о мерах поддержки предпринимателей и возможностях для обучения кадров отрасли). В Открытом лектории состоялись выступления, дискуссии и мастер-классы от ведущих игроков отрасли. Кроме того, для всех посетителей работала Международная выставка ЖКХ и строительного комплекса.

В рамках обширной деловой программы участники обсудили стратегически важные задачи строительного комплекса страны, которые нашли отражение в целях нацпроекта «Жильё и городская среда». Это в том числе увеличение строительства жилья до 120 кв. метров в год к 2030 году, благодаря чему жилищные условия ежегодно будут улучшать не менее 5 млн семей.

Такое наращивание темпов строительства предполагает переход от использования устаревших технологий к передовым. Это, в свою очередь, требует подготовки квалифицированных кадров. Для решения кадровых вопросов в строительной отрасли в этом году Главгосэкспертиза совместно с Минстроем запустила открытый учебный трек для студентов строительных вузов страны.

«Теперь студенты могут наравне с профессионалами попробовать свои силы и реализовать идеи. Их полугодовой трек не отличается по наполнению от программы специалистов. Бакалаврам, магистрантам, аспирантам предстоит изучить модуль по приоритетным направлениям развития строительной отрасли, посещать тренинги и мастер-классы и, самое главное, разработать собственный проект. Студенты смогут работать как в команде друг с другом, так и выбрать смешанную — с действующими экспертами отрасли», — рассказал глава Учебного центра Главгосэкспертизы Александр Шалаев.

Привлечение молодых кадров в отрасль, создание кадрового реестра и повышение престижа профессии обсудили и в рамках деловой программы чемпионата. Например, участники пятого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — представили Минстрою управленческие решения в сфере строительства и ЖКХ.

«В пятом, юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» Минстрой впервые выступил партнёром конкурса, в том числе в новом его этапе «Управленческие решения». В нём участники представляли реальные собственные решения разнообразных управленческих задач, которые они реализовали как руководители. Отдельная серия решений была собрана в сфере строительства и ЖКХ — их оценили эксперты конкурса», — заявил первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Минстрой III Международный строительный чемпионат в Санкт-Петербурге

В международной строительной конференции в рамках чемпионата приняли участие делегаты из 11 стран — Египта, Индии, Мьянмы, Камбоджи, с Кубы и др. Спикеры обсудили современные возможности развития городов. Отдельное внимание они уделили вопросу взаимного признания дипломов российских строительных вузов со странами — участниками чемпионата.

«Минстрой России поддерживает участие иностранных команд в Международном строительном чемпионате в следующем году. Мы должны обмениваться опытом, двигаться вперёд. Одно из направлений нашего сотрудничества — развитие обмена кадрами, а также обучение студентов с помощью дистанционных технологий», — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Минстрой III Международный строительный чемпионат в Санкт-Петербурге

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Жильё и городская среда» призван решать жилищный вопрос благодаря развитию ипотеки и наращиванию объемов строительства. Людей за счет государства переселяют из аварийных домов, в городах и исторических поселениях благоустраивают общественные пространства.