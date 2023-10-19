Путин поддержал идею о возобновлении спортивных парадов на Красной площади
Пермь, 19 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о возобновлении спортивных парадов на Красной площади. Об этом он заявил 19 октября на полях Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми.
С предложением объявить 2024 год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
«Хорошая идея», ― оценил идею глава государства.
Как сообщало ИА Регнум,ранее Владимир Путин заявил, что в России планируют кратно увеличить число соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов, как общерусских, так и международных, с достаточно высоким призовым фондом. Российский лидер подчеркнул, что всё необходимое для этого имеется ― современные стадионы и спортивные комплексы, оснащённые по мировым стандартам, а также успешный опыт проведения крупных соревнований.
Глава государства также назвал вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни в России в числе ключевых общенациональных приоритетов.
Он также поставил задачу к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян. По словам президента, это сделает спорт нормой для 93 млн граждан.