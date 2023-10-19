Москва, 19 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Массовая драка произошла в московском кафе «Бишкек Сити», задержаны 11 человек, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, драка произошла под утро 19 октября. Группа молодых людей азиатской внешности в какой-то момент подошла к столику, за которым сидели несколько мужчин и женщин. Между ними завязался разговор, который перерос в драку.

Прибывшие на место правоохранители задержали и доставили в дежурную часть 11 граждан Киргизии. Составлены административные протоколы. Полиция проводит проверку.

15 октября сообщалось, что в Екатеринбурге группа нетрезвых граждан устроила драку из-за оскорблений в адрес 14-летней девочки. Очевидцы рассказали, что нетрезвые мужчины оскорбляли школьницу, которая ждала свою сестру, за девочку начали заступаться другие прохожие, и дело дошло до массовой драки.