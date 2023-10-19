Вашингтон, 19 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. На фоне растущего давления на Соединённые Штаты Америки в связи с обострением палестино-израильского конфликта глава киевского режима Владимир Зеленский может потерять внимание и поддержку своего главного союзника. Такое мнение 19 октября высказала журналист Фрида Гитис в статье для CNN.

OLIVIER MATTHYS/POOL/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

Как отметила обозреватель, чиновники США отрицают, что помощь Киеву пострадает из-за поддержки Вашингтоном Израиля, однако хаос в контролируемой республиканцами палате представителей страны затрудняет выделение денег для Киева, так как поддерживающие Тель-Авив представители Республиканской партии неоднозначно относятся к вопросу о помощи Украине.

Сложившаяся ситуация оказалась «неизбежной реальностью» для Зеленского, так как Украине, чтобы выстоять, необходима постоянная поддержка союзников и в первую очередь США, однако теперь непонятно, сможет ли Вашингтон помогать и Тель-Авиву, и Киеву, уточнила Гитис.

«Вопрос в том, сможет ли этот арсенал (помощь США. — Прим. ред.) и резервуар поддержки для Украины противостоять не только проблемам с Республиканской партией Америки, но и обязательствам США по поддержке Израиля, безусловно, важнейшего союзника в самом нестабильном регионе мира — на Ближнем Востоке», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, испанская газета El Mundo 13 октября написала, что Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель на заседание министров обороны стран НАТО. По мнению журналистов издания, глава киевского режима испугался возможности остаться без поддержки США, которые могут переключить своё внимание на Израиль.

Президент США Джо Байден 15 октября заявил, что у Вашингтона имеются ресурсы, чтобы одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль. Глава американского минфина Джанет Йеллен 16 октября заявила, что Соединённые Штаты, «безусловно, могут позволить себе две войны», так как экономика страны якобы находится в хорошей форме.

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман 17 октября рассказал в беседе с ИА Регнум, что Израиль готовится к продолжительной наземной операции в секторе Газа, для чего ему нужен серьёзный запас вооружений от США. Из-за этого Украина превращается в косвенную статью расходов Вашингтона и дальнейшую помощь будет получать по остаточному принципу.