Таиланд, 19 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Тело Павла Штаера, известного как DJ Schtaer из Екатеринбурга, обнаружили в Таиланде на острове Панган. Как стало известно 18 октября, он утонул несколькими днями ранее.

Соцстеи Павел Штаер

О гибели диджея сообщила его знакомая в соцсети VK. Девушка рассказала, что он пропал в ночь с воскресенья на понедельник. Упав в воду с пирса, он начал плыть в противоположном от берега направлении, а когда его пытались спасти, сопротивлялся.

«Последний раз его видели, когда он держался руками за сваи пирса, а потом плывущего рядом с лодкой ближе к берегу», — говорится в её сообщении.

Позднее пост обновили, добавив приписку о том, что музыканта нашли мёртвым.

«Паши с нами больше нет», — сообщила знакомая.

Как диджей Штаер начал карьеру в 2001 году. Впоследствии стал одним из самых известных диджеев, игравших техно и хардкор. Организовывал самостоятельно и участвовал в тематических музыкальных фестивалях.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 6 сентября обнаружили тело Матвея Масленникова, известного как DJ Cat Dreamer. В полицию обратился владелец квартиры, сообщивший, что его арендатор перестал выходить на связь. Он приехал проверить жильё, открыл дверь своим ключом и увидел тело диджея. Масленников играл трэп, хип-хоп, психоделический рок и инди-рок, некоторое время жил в Чехии, затем вернулся в Россию.