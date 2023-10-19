Путин поддержал идею объявить 2024 год Годом спорта
Пермь, 19 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В России стоит объявить 2024 год Годом спорта. Эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин, который находится Перми и принимает участие в XI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».
С таким предложением на полях форума выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
«Хорошая идея», ― сказал российский лидер.
Как сообщало ИА Регнум, ранее российский лидер поставил задачу к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян. По его словам, это сделает спорт нормой для 93 млн граждан.
Российский лидер подчеркнул, что спорт — безусловный государственный приоритет России и относится к числу таких ценностей, которые нельзя продать или отменить.
При этом, по его словам, подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией.