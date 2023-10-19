Москва, 19 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Туры из России в Египет на фоне обострения палестино-израильского конфликта резко подешевели, сообщила 19 октября пресс-службе группы компаний «Слетать. ру».

Christina Rizk/DPA/TASS

Отмечается, что спрос на поездки в Египет начал падать с 11 октября. Туры на этом фоне подешевели. Всё это продолжалось до 17 октября.

«За это время объём продаж по направлению сократился примерно на четыре процента относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%», — процитировало пресс-службу агентство «РИА Новости».

Отмечается, что падение цен остановилось, и с 17 октября и спрос на туры, и их цена стабилизировались. Подобная ситуация произошла с турами в Турцию в начале февраля после сильного землетрясения. Тогда спрос и цена восстановились в течение недели.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после ракетных ударов по Израилю со стороны палестинского движения ХАМАС. Израиль начал ответные боевые действия на территории сектора Газа.

За это время со стороны Израиля погибли порядка 800, со стороны Палестины — более трёх с половиной тысяч человек. По данным Израиля, число раненых израильтян достигло 4629 человек.

Россия призвала как можно скорее остановить конфликт. МЧС РФ 19 октября сообщило о планах отправить населению Газы 27 тонн гуманитарного груза.

Ассоциация туроператоров России 7 октября заявила, что в Израиле находится около ста организованных российских туристов. По состоянию на 13 октября, АТОР сообщил о пяти оставшихся в Израиле российских туристах.

Российское посольство в Израиле 19 октября сообщило о 19 гражданах России, которые погибли на израильской территории с 7 октября.