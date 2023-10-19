Стокгольм, 19 октября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Милан» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норчепинг», пропал без вести две недели назад, сообщила 19 октября итальянская газета Corriere della Sera.

Magnus Andersson/Keystone Press Agency/Global Look Press Эмиль Робак

«Я хочу знать, в порядке ли он. Меня беспокоит то, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что ещё мы можем сделать», — рассказал журналистам спортивный директор «Норчепинга» Тони Мартинссон.

Он рассказал, что много раз пытался позвонить футболисту. Родственники также не знают, где может находиться Робак, футболист за последние 14 дней не посещал тренировки и не выходит на связь.

Робак перешёл в «Милан» в августе 2020 года, а через год на правах аренды стал выступать за датский «Норшелланн». Он сыграл в Дании только один раз, так как соглашение разорвали в январе 2023 года. В «Норчепинге» футболист играет с марта, провёл три матча, не показав результатов. Соглашение об аренде игрока истекает в ноябре.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре стало известно, что футболист украинского клуба «Шахтёр» 19-летний Александр Роспутько сбежал из команды после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА. Он вместе с семьёй выехал в Россию через Турцию. Отец футболиста Юрий Роспутько рассказал ИА Регнум, что его сын планирует получить российский паспорт.