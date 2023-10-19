Пермь, 19 октября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил открытость изначально берегущей свои традиции России ко всем современным спортивным дисциплинам, в числе которых киберспорт. Об этом он заявил на форуме «Россия — спортивная держава» 19 октября в Перми.

Артем Геодакян/ТАСС

«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но безусловно открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью, в том числе и в спорте», — заявил президент.

Как подчеркнул глава государства, хорошим показателем этого стала идея о проведении состязаний, объединивших киберспорт с классическим. Путин напомнил, что формат назвали «Игры будущего» и они стартуют 23 февраля 2024 года в Казани.

Путин также назвал спорт безусловным государственным приоритетом России. По словам российского лидера, существуют ценности, которые нельзя продать или отменить, несмотря на определённую дискриминацию российской стороны на международной арене, и к ним относится спорт, смысл которого в объединении людей. Для этого в стране планируется увеличить число спортивных соревнований. Путин заявил, что в России есть всё необходимое для организации в том числе и коммерчески привлекательных турниров с зарубежными спортсменами, клубами и командами, современных и оснащённых по мировым стандартам.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта президент пригласил китайских спортсменов на «Игры будущего» в Казань. Он выразил надежду, что представители КНР примут в них участие и последуют примеру российской стороны и проведут их собственный национальный аналог.