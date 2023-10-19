Москва, 19 октября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект о запрете использования в названиях населённых пунктов оскорбительных слов.

РИА Новотси/Артём Коренюк

«Предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований», — говорится в пояснительной записке к документу.

Инициаторами законопроекта стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев.

Отмечается, что в настоящее время в России есть сотни населённых пунктов, названия которых носят оскорбительный и принижающий достоинство жителей характер. Так, например, в Саратовской области находится село «Лох», в Ивановской — «Антилохово», в Ярославской — «Шалава», в Тверской — «Пуково», а в Псковской — «Попки».

Авторы документа считают, что из-за оскорбительных названий жители вышеупомянутых деревень и сёл могут подвергаться травле и оскорблениям.

Законопроект также предлагает предоставить представительным органам муниципальных образований полномочия принимать решения о переименовании географических объектов.

Как сообщало ИА Регнум, в России выбрали самые весёлые названия дальневосточных населённых пунктов — «Палево», «Верхний Парень», «Короли». Необычный конкурс провёл туристический портал в 2019 году.

В январе в США изменили пять географических названий, которые содержали оскорбительный и расистский термин для индейских женщин. Тем самым в стране завершили процесс удаления исторически оскорбительного слова «скво» из географических названий по всей стране.