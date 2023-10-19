Москва, 19 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Та модификация ракет ATACMS, которую США передали Украине снаряжена противопехотными боеприпасами, но не исключено, что в перспективе киевскому режиму дадут и другую модификацию этого оружия, предназначенную для поражения броневой техники. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 октября заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Forbes опубликовало аналитический материал, автор которого усомнился в том, что киевский режим сможет поражать российские танки ракетами ATACMS.

По мнению Кнутова, с такой точкой зрения можно согласиться. Исходя из доступных на сегодняшний день данных, те ракеты ATACMS, которые получил Киев могут бить на расстояние 140-160 км и снаряжены большим количеством противопехотных суббоеприпасов. Эксперт полагает, что выстрелом такой ракеты можно накрыть несколько футбольных полей.

«Такие суббоеприпасы предназначены для уничтожения пехоты, личного состава и легкобронированных целей. И по большому счёту Украина такие боеприпасы всегда применяла против мирного населения. Мы помним Донецк, мы помним Краматорск, когда ракетами «Точка-У» с кассетной боевой частью были обстреляны обычные граждане», — сказал он.

По его словам, эффективнее всего эти ракеты действуют против гражданского населения, незащищённой техники.

Кнутов уточнил, что есть и вторая модификация ракет ATACMS, которая возможно тоже появится на Украине. У неё дальность 240 километров и тоже есть кассетная боевая часть, содержащая более крупные суббоеприпасы индивидуального наведения. Они предназначены для поражения броневой техники. Пока таких ракет на Украине либо нет, либо ВСУ их не применяли.

«Кроме того, несколько десятков ATACMS — это ни о чём. Даже Буданов признался, что даже если Киеву дадут 100 ракет ATACMS, то они погоды на фронте не сделают. Для того, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Киеву нужно как минимум 500 таких ракет», — подчеркнул Кнутов.

По его словам, в борьбе с применением ATACMS самое главное — это разведка, устанавливающая прибытие этого оружия на Украину и уничтожение мест его складирования. Второе направление — уничтожение пусковых установок типа HIMARS или MLRS. Для этого необходимо использовать диверсионно-разведывательные группы. Наконец третье направление — это уплотнение и усиление российской противовоздушной обороны.

«С ракетами ATACMS могут бороться комплексы «Бук-М3», С-300В4, С-300ПМ2, С-400, — заявил Кнутов. — «Панцирь» в своё время боролся с ракетами «Точка-У», а ракета ATACMS во многом совпадает с ракетой «Точка-У», по которой мы стреляли достаточно успешно. Поэтому я думаю, что через некоторое время мы соберем телеметрические данные о ракетах ATACMS, о баллистике их полёта. На основании этой информации напишут программу и установят ее на целом ряде зенитно-ракетных комплексов, которые будут сбивать эти ракеты в автоматическом режиме».

Ранее ИА Регнум сообщало, что бойцы зенитно-ракетной батареи Южной группировки войск ВС России уверены, что их ПВО смогут противостоять поставленным Киеву американским дальнобойным ракетам ATACMS, когда будут изучены особенности этих боеприпасов.

По мнению президента России Владимира Путина, власти США совершили большую ошибку поставив Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. Он считает, что для киевского режима это не означает ничего хорошего и просто продлевает его агонию.

Между тем в США уверены, что передача ATACMS значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для американской боеготовности. По словам руководителя киевского режима Владимира Зеленского Украина уже начала применять эти ракеты.