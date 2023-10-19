Москва, 19 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми, заявил о задаче вовлечь в спорт к 2030 году 70% россиян.

РИА Новости/ Александр Кряжев

«Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек», — сказал российский лидер.

Во время выступления Путин назвал спорт безусловным государственным приоритетом России. Говоря о дискриминации российских спортсменом, в том числе со стороны МОК, президент отметил, что есть ценности, которые нельзя продать или отменить. Президент напомнил, что смысл международных спортивных движений в том, чтобы объединять людей.

Также глава государства заявил, что в России значительно возрастёт число спортивных соревнований разного уровня. Путин подчеркнул, что в стране есть всё необходимое для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров с участием зарубежных спортсменов. Как пояснил президент, в планах — кратный рост числа соревнований для энтузиастов, любителей и профессионалов.

Особенно Путин отметил открытость России к киберспорту как к современной дисциплине. По его словам, хорошим показателем этого стала идея о проведении состязаний, объединивших киберспорт с классическим. В этой связи президент напомнил об «Играх будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году.

Путин принимает участие в форуме «Россия — спортивная держава» в Перми. Глава государства также проведёт заседание совета по развитию физической культуры и спорта. XI международный спортивный форум продлится до 21 октября. Основными темами встречи станут вопросы развития спорта, предпринимательство, инновации и цифровизация отрасли, а также подготовка к «Играм будущего».

Программа форума включает деловую, спортивную, культурную и экспозиционно-выставочную части, а общее число участников составляет около 5000 человек.

Российский лидер 16 октября отметил, что именно благодаря занятиям спортом у него появились приоритеты самоутверждения не во дворе, а на татами, а также выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, такие как уважительное отношение к партнёрам. Президент также рассказал, что до сих пор продолжает играть в хоккей, так как командные виды спорта захватывают и позволяют отдыхать от текущих дел. Он отметил, что начал кататься на коньках и играть в хоккей только десять лет назад.