Путин назвал спорт безусловным государственным приоритетом России
Пермь, 19 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Спорт — безусловный государственный приоритет России, заявил 19 октября президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Перми.
Говоря о дискриминации российских спортсменов со стороны международных структур, таких как МОК, президент отметил, что есть ценности, которые нельзя продать или отменить. Спорт относится к числу таких ценностей. Смысл международных спортивных движений в том, чтобы объединять людей.
Президент заявил, что Россия свою позицию всегда подтверждала и будет подтверждать делом.
«Спорт для нас — безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», — сказал Путин.
Открывшийся 19 октября в выставочном центре «Пермь-Экспо» форум «Россия — спортивная держава» будет работать три дня. Мероприятие, которое на этот раз объединило более трёх тысяч человек, проходит ежегодно.
После выступления на форуме глава государства проведёт заседание совета по развитию физкультуры и спорта. В своём приветственном слове Путин сказал, что сегодня идёт проверка на сплочённость и честность спортивной борьбы.
Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс 12 октября заявил об отстранении Олимпийского комитета России. Он аргументировал решение МОК тем, что в состав ОКР вошли олимпийские советы новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
По этому поводу глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что идёт дискриминация и политическое давление в спортивной сфере. Решение МОК он назвал немыслимым.