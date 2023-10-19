Пермь, 19 октября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас спорт проходит проверку на сплочённость и честность спортивной борьбы. Об этом он сказал, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» 19 октября в Перми.

Алексей Филиппов/РИА Новости Лыжник

Российский лидер отметил, что работа на площадках форума поспособствует укреплению дружбы народов и воспитанию сильных духом людей.

«Это особенно важно сейчас, когда наша большая многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплочённость, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что для России эти принципы всегда были и остаются незыблемыми.

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Как ожидается, на форуме «Россия — спортивная держава» он проведёт заседание совета по развитию физкультуры и спорта. Мероприятие объединило более 3 тыс. человек, включая олимпийских чемпионов и глав спортивных федераций, журналистов и спортивных экспертов. Форум проходит в год 100-летия создания отечественной госсистемы управления спортом.

Как передавало ИА Регнум, Путин считает, что именно благодаря спорту среди его жизненных приоритетов — самоутверждение «не во дворе», а на татами. Помимо этого, глава государства благодарен спорту за приобретённые взгляды на межличностные отношения и уважение к партнёрам. Как Путин рассказал 16 октября в интервью китайским СМИ, спорт играет в жизни человека в том числе и воспитательную роль. Спортом нужно заниматься, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, добавил президент.