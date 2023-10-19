Симферополь, 19 октября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Запад, демонстративно поддерживая Израиль, копирует украинский сценарий, подливая тем самым масло в огонь и не помогая в урегулировании конфликта с Палестиной, заявил 19 октября депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Он отметил, что западные спонсоры Киева раздавали обещания в верности украинскому руководству, и теперь, когда произошло обострение палестино-израильского конфликта, они повторяют свои действия, словно по кальке.

«[Президент США Джо] Байден, [канцлер Германии Олаф] Шольц, теперь [премьер-министр Великобритании Риши] Сунак приезжают в Израиль, как некогда приезжали в Киев, с обещаниями безоговорочной поддержки, но тем самым лишь подливая масла в огонь», — заявил Шеремет в интервью «РИА Новости».

Депутат выразил мнение, что эти визиты не следует считать заботой ни об Украине, ни об Израиле. Это всего лишь политическое шоу, а также «хайп» перед избирателями. Визитёров не заботит трагедия людей, страдающих от конфликта.

Политическая активность западных лидеров в зоне разгоревшегося конфликта символизируют дальнейшую эскалацию напряжённости и ведёт к росту числа жертв среди мирного населения, резюмировал Шеремет.

Байден нанёс визит в Тель-Авив 18 октября в связи с обострением палестино-израильского конифликта, которое произошло 7 октября. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что США полностью поддерживают политику израильтян в отношении сектора Газа.

Шольц прилетел в Израиль днём ранее — 17 октября. В преддверии визита он сказал, что Германия может поддерживать только Израиль.

Сунак прибыл с визитом в Израиль 19 октября. Он заявил, что он лично и Великобритания в целом поддерживают Израиль. Глава британского правительства признался, что с нетерпением ждёт встречи с Нетаньяху и рассчитывает на её продуктивность.