Вена, 19 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Интенсивность боевых действий в районе Запорожской АЭС сильно снизилась. Об этом 19 октября заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете la Repubblica.

Александр Полегенько/ТАСС

По мнению Гросси, МАГАТЭ сыграло сдерживающую роль в вопросе о ЗАЭС на фоне продолжающегося конфликта.

«В Совете Безопасности ООН я определил пять принципов, в том числе не нападать на атомную электростанцию, не милитаризировать её, не прерывать поток энергии и так далее. До сих пор они уважались», — сказал он.

Глава МАГАТЭ отметил, что вначале он выступал с более амбициозным предложением: определить в районе ЗЭАС зону, в которой будут запрещены военные действия, однако этого реализовать не удалось, так как на такую идею «ни один командующий ни одной из сторон не согласился бы».

«Поэтому я изменил направление, перейдя от территориального подхода к поведенческому. И мы наблюдаем явное снижение числа атак в районе электростанции», — добавил Гросси.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ фиксируют звуки взрывов в районе ЗАЭС почти что каждый день. Гендиректор агентства отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции продолжает быть крайне нестабильной.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов 16 октября рассказал, что охрана Запорожской АЭС фактически каждый день нейтрализует в районе станции дроны ВСУ. Дипломат подчеркнул, что с территории Запорожской АЭС атаки никогда не велись, а на территории АЭС не размещались тяжёлые вооружения и боеприпасы к ним.