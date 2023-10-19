Вашингтон, 19 октября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США Джош Пол подал в отставку. С занимаемого поста он решил уволиться после решения президента Джо Байдена поставлять в Израиль оружие на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 19 октября сообщила газета New York Post.

AYAL MARGOLIN/EPA/ТАСС

В аккаунте в соцсети бывший служащий Госдепа пояснил, что обещал себе оставаться на работе до тех пор, пока сделанное им добро перевешивает тот вред, который он может нанести своими действиями и решениями.

«Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по <…> поставкам летального оружия Израилю <…> я достиг пределов этой договорённости», ― заявил Пол в профиле в LinkedIn.

Служащий Госдепа считает ключевые политические решения американских властей, включая поставки вооружения одной из сторон конфликта, недальновидными, деструктивными и несправедливыми. По словам Пола, они противоречат отстаиваемым ценностям.

«Реакция администрации и Конгресса [на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке] импульсивна, предвзята, политически удобна ― это свидетельствует об интеллектуальном банкротстве и бюрократической инерции», ― указал бывший сотрудник внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у Вашингтона пока нет планов вводить американские войска в Израиль, но власти будут учитывать интересы национальной безопасности.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Вашингтону хватит сил на помощь не только Киеву, но и Израилю, и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом советник Джо Байдена добавил, что Белый дом будет всё это обеспечивать одновременно.

Американский авианосец «Джеральд Форд» 10 октября прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В тот же день Израиль получил первую с начала военного конфликта с ХАМАС помощь от Пентагона.

В минобороны США выразили опасение, что, скорее всего, придётся растягивать уменьшающиеся запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля. Эти страны запрашивают разные типы вооружений — Украина хочет множество артиллерийских снарядов, Израиль нуждается в высокоточных авиационных боеприпасах и ракетах-перехватчиках для своих систем противоракетной обороны «Железный купол».

Вашингтон 13 октября объявил о передаче Армии обороны Израиля средств противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов.

Президент Владимир Путин 11 октября, комментируя эскалацию между Израилем и Палестиной, заявил, что США в последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке. По его словам, в Вашингтоне пытались подменить решение фундаментальных политических проблем «материальными подачками» населению, проживающему на палестинских территориях. В этом сегодня заключается проблема, констатировал российский лидер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, к обострению палестино-израильского конфликта привела политика США, основанная на теории «управляемого хаоса».