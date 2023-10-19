Москва, 19 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Делегация ПАО «Россети» во главе с генеральным директором Андреем Рюминым посетила с рабочей поездкой Пекин. Там компания стала участником V Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Кроме того, прошли переговоры с разработчиками инновационных решений для энергетики.

Россети

Форум проходит на полях официального визита президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. Основная тема форума — углубление российско-китайского партнёрства для глобальной энергетической безопасности и энергетического перехода.

Андрей Рюмин провёл встречу с руководством Envision Group — ведущего производителя ветрогенераторов и систем накопления энергии, программного обеспечения. На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества, в том числе в части реализации решений «умного города».

«Россети» наращивают свое взаимодействие с компаниями из КНР, которое ранее приостанавливалось из-за пандемии COVID-19. В 2023 году уже состоялось несколько совместных мероприятий с Государственной электросетевой корпорацией Китая, где стороны обменялись опытом строительства и эксплуатации крупных энергообъектов, внедрения цифровых технологий в сетевом комплексе, а также обсудили реализацию международных образовательных проектов.