Москва, 19 октября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Актёр Сергей Гладков, известный по своим ролям в «Каламбуре» и «Деревне дураков», скончался в возрасте 60 лет, сообщил 19 октября журнал видеокомиксов «Каламбур».

Кадр из «Деревня дураков» Сергей Гладков

«Умер Сергей Гладков», — говорится в сообщении.

Прощание с актёром состоится в субботу, 21 октября, в Одессе.

Причины смерти не сообщались.

Актёр и сценарист Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Окончил Одесский политехнический институт — факультет машиностроения и робототехники. Ещё во время учёбы в институте создавал клоунские проекты. Затем окончил курсы режиссуры и пантомимы. В 1985 году он создал первую клоунскую группу «Пантофон», которая стала прообразом будущего проекта «Деревня дураков».

Также в 1991–1995 годах он снимался в юмористической программе «Маски-шоу».

Гладков известен по ролям усатого мужичка из «Деревни дураков», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур», Дранкеля в «Железном капуте». Помимо этого, он работал звукорежиссёром и дизайнером звуковых эффектов.