Сенатор от Татарстана Емельянов попал в реанимацию после серьёзного ДТП
Нижнекамск, Татарстан, 19 октября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Член Совфеда от Татарстана Геннадий Емельянов попал в реанимацию после ДТП на трассе между Чистополем и Нижнекамском, сообщил 19 октября Telegram-канал «112».
Уточняется, что сенатор на своём Toyota Land Cruiser 200 во время движения со стороны города Чистополя попытался совершить обгон. При этом он проигнорировал дорожный знак «Обгон запрещён».
В результате Land Cruiser зацепил по касательной VolkswagenPolo, ехавший в попутном направлении. Автомобиль Емельянова от удара слетел в кювет и перевернулся.
При этом Емельянов вылетел из салона. Его доставили в больницу Нижнекамска с множественными травмами. У сенатора диагностировали переломы рёбер, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
На автодороге Пермь — Екатеринбург 12 октября в аварию попал экс-футболист клуба «Амкар» Евгений Ситников. Спортсмен погиб. Также пострадал ехавший в машине пассажир Кирилл Кочетов.
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