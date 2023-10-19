Нижнекамск, Татарстан, 19 октября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Член Совфеда от Татарстана Геннадий Емельянов попал в реанимацию после ДТП на трассе между Чистополем и Нижнекамском, сообщил 19 октября Telegram-канал «112».

Пресс-служба Совета Федерации Член Совфеда от Татарстана Геннадий Емельянов

Уточняется, что сенатор на своём Toyota Land Cruiser 200 во время движения со стороны города Чистополя попытался совершить обгон. При этом он проигнорировал дорожный знак «Обгон запрещён».

В результате Land Cruiser зацепил по касательной VolkswagenPolo, ехавший в попутном направлении. Автомобиль Емельянова от удара слетел в кювет и перевернулся.

При этом Емельянов вылетел из салона. Его доставили в больницу Нижнекамска с множественными травмами. У сенатора диагностировали переломы рёбер, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

На автодороге Пермь — Екатеринбург 12 октября в аварию попал экс-футболист клуба «Амкар» Евгений Ситников. Спортсмен погиб. Также пострадал ехавший в машине пассажир Кирилл Кочетов.

В Волгоградской области в ночь на 12 октября в дорожной аварии погиб бывший участник СВО, 43-летний таксист. Инцидент произошёл в городе Калач-на-Дону: на регулируемом перекрёстке столкнулись Renault Logan, в котором ехал таксист, и Audi A4, которым управляла девушка 22 лет. Она и 18-летний пассажир Renault попали в больницу.