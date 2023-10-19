Москва, 19 октября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Бывший топ-менеджер государственной корпорации «Роскосмос» и заместитель начальника департамента аппарата полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков сбежал за границу, и его объявили в международный розыск. Об этом 19 октября сообщило издание «Коммерсантъ».

Роскосмос

Мешков обвиняется в участии в хищении на общую сумму свыше 600 млн рублей, которые были выделены из государственного бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), являющейся головной организацией «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Уточняется, что Басманный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СК РФ заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» на два месяца. Этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Мешкова из-за рубежа и задержания на российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября 2022 года в Челябинске осудили за коррупцию экс-сотрудника Государственного ракетного центра им Макеева (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»). По информации следствия, обвиняемый незаконно получил более 6 млн рублей. Бывший сотрудник получил девять лет колонии, также он выплатит штраф в размере 3 млн рублей.