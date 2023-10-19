Москва, 19 октября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk во время полёта над акваторией Чёрного моря подал сигнал тревоги и начал удаляться от берегов Крыма. Данные о его полёте в режиме реального времени 19 августа сообщает сайт Flightradar24.

Bobbi Zapka

Как пишет RT со ссылкой на «Военную хронику», после подачи сигнала дрон-разведчик стал быстро удаляться от Крыма. Беспилотник прервал полёт в 100 км от Севастополя и взял обратный курс на авиабазу НАТО Сигонелла в Италии.

Подробности происшествия не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября экипаж российского истребителя Су-27 сопроводил американский дрон RQ-4B Global Hawk около границы с Россией и вынудил его развернуться. Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы.

Президент России Владимир Путин 18 октября объявил, что Воздушно-космические силы России будут вести постоянное патрулирование над Чёрным морем в нейтральной зоне воздушного пространства. Глава государства уточнил, что патрулирование будут осуществлять истребители МиГ-31, оснащённые гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».