Берлин, 19 октября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки не удастся победить в войне с Россией, Китаем и исламским миром, а потому Вашингтону стоит вести менее агрессивную политику. Такое мнение 19 октября высказал немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (ранее Twitter).

РИА Новости/атьяна Меель

«Правительство США не сможет выиграть с Россией, Китаем и исламским миром одновременно. Если США не отступят, столкновение гарантированно», — написал он.

По мнению предпринимателя, в настоящее время мир оказался в очень сложной ситуации, фактически в критической фазе.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграют большую войну на Ближнем Востоке, если в неё окажутся втянутыми Россия, Китай и Турция. По словам Карлсона, сейчас не время для мировой войны, а армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 октября написал, что худшим сценарием развития событий обострения палестино-израильского конфликта станет применение ядерного оружия. Политик подчеркнул, что конфликт сможет разрешить только создание полноценного Палестинского государства в рамках решений, принимавшихся с 1947 года.