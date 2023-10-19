Берлин, 19 октября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Поставка Киеву Вашингтоном американских дальнобойных ракет ATACMS и их применение украинской армией обернётся новым этапом эскалации конфликта на Украине. Об этом 19 октября заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого телеканала Welt.

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это новый виток эскалации конфликта», — сказал он, говоря о поставках США Киеву ракет ATACMS.

Журналист напомнил, что в ФРГ давно ведутся обсуждения возможности поставок украинским военным германских крылатых ракет большой дальности Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, вВерховной раде 17 октября заявили, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине и ВСУ уже применили их против российских объектов. Позднее в этот же день глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон подтвердила, что Киеву поставили ракеты ATACMS.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал большой ошибкой США поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS. Глава государства подчеркнул, это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения, а только продлевает агонию режима Киева. Также президент отметил, что Россия сможет отражать атаки ракет ATACMS.

Позднее в этот же день британское издание Independent написало, что США намеренно передали Украине ракеты ATACMS с урезанной дальностью из-за опасения эскалации конфликта. По данным источника, об этом свидетельствует тот факт, что Пентагон поставил украинской армии небольшое количество таких ракет, что говорит о нежелании Запада поставлять Киеву слишком мощное оружие.