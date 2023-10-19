Москва, 19 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Один из крупнейших отечественных производителей лифтов, лифтового и электрощитового оборудования нарастил производство почти на 40%. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московский завод увеличил производство лифтов на 40%

«Машиностроительная отрасль Москвы продолжает активно развиваться, промышленники расширяют производственные цеха, наращивают объемы выпуска и представляют новую продукцию», — пояснил Овчинский. По его словам, столичные лифты и оборудование к ним пользуются популярностью у заказчиков как внутри страны, так и на дружественных зарубежных рынках. Продукцию поставляют на строительные объекты, устанавливают в домах и социально важных постройках. «Так, столичный лифтовый завод «МЭЛ» за три квартала текущего года нарастил выпуск продукции на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Достижению таких показателей способствует в том числе поддержка города», — сказал Овчинский.

В апреле 2023 года предприятие получило статус промышленного комплекса, что дает значительные налоговые льготы. Сэкономленные средства компания может направлять в собственное развитие.

Кроме того, завод вышел на завершающий этап строительства нового производственного цеха в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого город предоставил компании земельный участок площадью 0,7 га в районе Гольяново. После завершения работ на предприятие смогут трудоустроиться более 80 москвичей.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.