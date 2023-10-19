Москва, 19 октября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Ретейлер «Магнит» намерен запустить собственный маркетплейс. С этой целью он купит компанию KazanExpress. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ретейлера.

Виталий Тимкив/ТАСС

«Магнит» достиг соглашения о приобретении 100% ООО «КазаньЭкспресс» у «AliExpress Россия». Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС России)», ― говорится в сообщении компании.

Планируется, что сделку профинансируют за счёт собственных средств. При этом сумма сделки не раскрывается.

В сделку войдёт вся инфраструктура маркетплейса KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов, склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность. Кроме того, «Магнит» получит наработанный пул из 12 тысяч российских продавцов маркетплейса.

После закрытия сделки KazanExpress сменит название на «Магнит Маркет».

KazanExpress, по оценке INFOLine за 2022 год, находился на пятом месте среди маркетплейсов по числу заказов. Аудитория превышает 5 млн человек в месяц. Сеть пунктов выдачи заказов насчитывает 500 точек в 120 городах.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года ретейлер «Детский мир» завершил реорганизацию бизнеса, о которой компания объявила почти год назад. Одной из причин нововведений назвали трудности, которые испытывали иностранные инвесторы с голосованием на общих собраниях. Уточняется, что компания выкупила 58,26% акций у миноритариев.

Ещё один из ведущих российских продуктовых ретейлеров «Лента» в середине октября объявил о покупке сети магазинов у дома «Монетка». Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп», материнской структуры «Монетки», через свою основную операционную фирму. В сделку также вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и более 560 грузовых автомобилей.