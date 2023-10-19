Тула, 19 октября, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле», расположенного в Тульской области, нашли редкий образец оружия конца XVI — начала XVII века. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе музея.

Станислав Красильников/ТАСС

По словам учёных, которые привело «РИА Новости», случайно обнаруженный ими украшенный серебром стальной клевец мог принадлежать представителю высшего сословия — князю или воеводе периода Смутного времени. Такие находки являются крайней редкостью для Центральной России.

Клевец — это холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом, предназначенное для нанесения точечного удара. Оно являлось непременным атрибутом вооружения польской шляхты, было широко распространено в Венгрии и также встречалось у представителей русской знати.

«По предварительным данным, клевец датируется концом XVI — первой половиной XVII века. Для того чтобы точнее понять хронологическую позицию этой вещи, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов», — рассказал завотделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров.

Он уточнил, что этот редкий образец оружия случайно нашли на засеках в Щёкинском районе Тульской области в ходе проведения археологической разведки одного из памятников роменской археологической культуры IX–X веков.

Поверхность найденного образца богато украшена серебром, после очистки клевца под слоем земли и коррозии нашли множество узоров в виде сеточек и ромбиков.

«Находка, которая сейчас у меня на реставрации, выполнена из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Первоначальный вес артефакта до реставрации составлял 382 грамма», — отметил реставратор высшей категории Виталий Шмелёв.

Археологическая находка из Тульской области связана с эпохой Смутного времени, потому что до этого в лесах Засечной черты уже были найдены отдельные предметы вооружения того исторического периода. Аналоги найденного клевца хранятся в музейных собраниях московской Оружейной палаты, Государственного исторического музея, Эрмитажа и Артиллерийского музея.

«Такой богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе», — пояснил Столяров.

В музее «Куликово поле» добавили, что уникальное оружие нашли на границах Московского государства конца XVI — начала XVII века, на которых в эпоху Смутного времени была крайне напряжённая обстановка. К моменту завершения Смуты в Епифани находились казачьи войска атамана Заруцкого, который опекал жену Лжедмитрия I Марину Мнишек и его малолетнего сына.

Сейчас обнаруженный клевец проходит атрибутацию, после уточнения датировки его представят на выставках, которые посвящены истории Засечной черты.

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