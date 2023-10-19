Москва, 19 октября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Отношения России и Китая не сегодняшний день достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться», — сказал он.

Глава государства уточнил, что одной из главных составляющих отношений двух стран является сотрудничество в энергетической сфере, становящееся всё более активным и многоплановым.

Ведётся последовательная реализация крупных двусторонних проектов в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, в результате чего соответственно нарастают объёмы поставок энергоресурсов из России потребителям в Китае, указал Путин.

«Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Путин рассказал, что премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян на встрече в Бишкеке, которая состоится в скором времени, подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что ещё в марте 2023 года Москва и Пекин достигли определённых договорённостей в этом вопросе.

Ранее в этот же день президент РФ назвал впечатляющим достигнутый на сегодня объём товарооборота России и Китая. Путин отметил, что Москва и Пекин намеревались к 2024 году достичь объёма $200 млрд, и добавил, что объём в $200 млрд достигнут уже сейчас — с опережением «графика».