Москва, 19 октября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. По итогам восьми месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Об этом в ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме сообщил глава «Роснефти», ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

РИА Новости/Виталий Аньков

«В этом году в Китай уже поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом», ― уточнил он.

Он также добавил, что на фоне событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, транспортировать нефть из России в Китай более безопасно по трубопроводам, а не по воде.

«Нефть поступает по нефтепроводу ВСТО («Восточная Сибирь ― Тихий океан». ― Прим. ред.), который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надёжным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов», ― пояснил Сечин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сечин заявил, что экспорт природного газа из России в Китай по итогам 2023 года достигнет рекордного значения, превысив отметку 30 млрд куб. м. Сейчас голубое топливо из РФ поставляется в КНР по газопроводу «Сила Сибири», запущенному в конце 2019 года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» 18 октября отметил, что трубопроводные поставки газа в Китай способны достичь уровня поставок этого сырья в Западную Европу.

Согласно отчёту Международного энергетического агентства (МЭА), в августе 2023 года доходы России от нефтяного экспорта выросли на $1,8 млрд — до $17,1 млрд. При этом общий объём российского экспорта нефти в августе сократился на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 7,2 млн б/с. Это на 570 тыс. б/с ниже, чем год назад.

Также отмечается, что поставки в Китай и Индию упали с 4,7 млн б/с в апреле и мае до 3,9 млн б/с в августе, но составили более половины общего объёма.