Вашингтон, 19 октября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Продолжая поддерживать Украину, власти Соединённых Штатов должны осознавать, что существует риск пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами. Об этом 18 октября рассказал политический аналитик и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft (RS).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск», — указал эксперт.

Политолог отметил, что в случае, если такой сценарий воплотится, это будет худшая сделка за всю историю США. Ливен напомнил, что мощь Америки в современном мире держится на экономическом процветании Европы и на либеральной демократии в европейских странах. По мнению политолога, сохранение и поддержание экономической и политической стабильности в европейских странах должно стать ключевым интересом для Вашингтона.

Ливен поясняет, что США нужно признать поражение Украины в контрнаступлении и настоять на заключении мирного соглашения с Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 9 октября отметил, что вооружённый конфликт с участием Израиля, ключевого союзника США на Ближнем Востоке, поставил Украину перед необходимостью просить о переговорах с Россией. Как пояснил Соскин, объёмы помощи и количество внимания Вашингтона Киеву сократятся и на этом фоне Украину ожидает полный крах.