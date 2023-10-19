Владикавказ, 19 октября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Движение большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за непогоды. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба главка МЧС России по Северной Осетии.

Денис Абрамов/РИА Новости

Уточняется, что движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге на участке от Владикавказа до Ларса из-за ухудшения погоды в Грузии приостановлено с 23:50 (совпадает с мск) 18 октября до особого распоряжения.

Сейчас Военно-Грузинская дорога, которая идёт через село Нижний Ларс и КПП «Верхний Ларс», — это единственный сухопутный маршрут, связывающий Грузию, а также Армению с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля из-за непогоды на Военно-Грузинской дороге также было временно приостановлено движение большегрузных автомобилей. Движение запретили на участке Владикавказ — Верхний Ларс. Позднее ограничение было отменено.

А 30 апреля после расчистки снега для движения прицепного и полуприцепного транспорта открыли участок дороги Гудаури — Коби, входящий в состав Военно-Грузинской дороги.