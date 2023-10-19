Норильск, Красноярский край, 19 октября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Жителя города Норильска (Красноярский край) задержали сотрудники ФСБ за призывы к взрывам и поджогам, сообщили 19 октября в региональном управлении ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Установлено, что мужчина в социальной сети «ВКонтакте» призывал пользователей к организации взрывов и поджогов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ», — сообщили в ФСБ.

Ведомство уточнило, что против задержанного возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

ФСБ 19 октября сообщила о задержании жителя Владивостока за сотрудничество с СБУ. Он передавал Киеву сведения о военных объектах и оборонных предприятиях Приморского края.

Против задержанного жителя Владивостока возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ), его арестовали.