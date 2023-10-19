Владивосток, 19 октября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. В Приморском крае сотрудники спецслужб задержали жителя областного центра. Его подозревают в передаче украинской разведке данных о военно-промышленных предприятиях на территории региона. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что задержанный действовал в интересах Главного управления разведки минобороны Украины.

По информации ФСБ, житель Владивостока сам вышел на контакт с представителями спецслужб Украины и предложил им свои услуги. Он собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края. Обвиняемый понимал, что эти сведения могут быть использованы в ущерб безопасности России, включая проведение акций прямого действия.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене. На время расследования его взяли под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября жителя Курганской области задержали за сотрудничество с украинской организацией, деятельность которой запрещена в России. В марте 2023 года 20-летний местный житель установил контакт с представителями иностранной организации и заявил о своём желании участвовать в её деятельности, направленной против безопасности России.

Мужчина должен был, в частности, распространять проукраинские пропагандистские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.

ФСБ задержала 5 октября жителя Сахалинской области по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. В отношении 57-летнего жителя Южно-Сахалинска возбудили уголовное дело. Он намеренно пошёл на контакт с представителем украинских спецслужб для помощи украинской стороне.