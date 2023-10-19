Нью-Йорк, США, 19 октября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Подавляющее большинство участников заседания Совета ООН по правам человека отвернулись во время выступления посла США в организации Мишель Тейлор. Кадры произошедшего 18 октября распространились в соцсетях.

Соцсети

На выложенной в интернете видеозаписи запечатлено, как во время выступления Тейлор почти все участники заседания Совета ООН по правам человека повернулись спиной к американскому послу.

Ряд членов Совета объяснил такие действия тем, что таким образом они выразили свой протест против поддержки Соединёнными Штатами действий Израиля в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграют большую войну на Ближнем Востоке, если в неё будут втянуты Россия, Китай и Турция. По мнению журналиста, американская армия сейчас слабее, чем когда-либо за последние 50 лет.

Палестинское радикальное движение ХАМАС утром 7 октября провело массированную ракетную атаку на Израиль и заняло несколько израильских населённых пунктов на границе с Газой. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию «Железные мечи» и выбила радикалов из захваченных поселений, а также начала наносить удары по объектам в Газе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября заявил, что риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный является достаточно высоким. Глава МИД также назвал провокационными попытки «всё свалить» на Иран.