Вашингтон, 19 октября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Отказ короля Иордании Абдаллы II и главы Палестины Махмуда Аббаса от встречи с президентом США Джо Байденом говорит о провале поездки американского лидера на Ближний Восток, заявила в своём YouTube-канале журналистка и политический обозреватель Анна ван Денски.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, она напомнила, что главе Белого дома отказал во встрече и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Такие решения главы Иордании, Палестины и Египта приняли после удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа и объявления траура в связи с трагедией.

Ван Денски считает, что указанными шагами ближневосточные лидеры дали публично Байдену «пощечины», унизив его. Журналистка выразила удивление работой администрации США, которая отвечает за организацию поездок американского президента.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден 18 октября прибыл в Израиль, где провел встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Их переговоры были посвящены вооружённому конфликту Израиля с палестинскими радикалами, который разгорелся 7 октября после атаки движения ХАМАС на еврейское государство.

По итогам разговора с Нетаньяху Байден пообещал, что США «сегодня, завтра и всегда» будут продолжать помогать израильской стороне. Газета The Washington Post 16 октября проинформировала, что госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию не смог в назначенное время встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. Главе Госдепартамента США пришлось ждать своего коллегу всю ночь.