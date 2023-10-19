Вашингтон, 19 октября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты проиграют большую войну в Ближневосточном регионе в случае, если в неё окажутся втянуты Россия, Китай и Турция. Такое мнение 18 октября высказал американский журналист Такер Карлсон в своей программе в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

По словам журналиста, ставки в этом конфликте на Ближнем Востоке гораздо выше, нежели думает большая часть жителей США.

«Легко представить, что некоторые другие страны будут втянуты в конфликт между Израилем и ХАМАС. Эти страны включают Россию, Иран, Турцию, Китай, Саудовскую Аравию, страны Персидского залива и, возможно, многие другие», — сказал он.

Часть из этих стран может выступить в поддержку Израиля и США, однако большинство втянутых в конфликт государств встанут на сторону, враждебную по отношению к Вашингтону, отметил Карлсон.

Журналист уточнил, что это будет проблемой, так как армия США, по его мнению, слабее, чем когда-либо за последние 50 лет, — её измучили двумя бессмысленными конфликтами в Ираке и Афганистане и разобщили изнутри «шутовской» политикой американского минобороны.

«Сейчас не время для мировой войны. Мы её проиграем. Но наш главнокомандующий этого не понимает», — высказал мнение Карлсон.

Он также критически оценил недавнее заявление американского президента Джо Байдена, сделанное в контексте поддержки Киева Вашингтоном, назвавшего США наиболее могущественным государством в истории.

«Погибели предшествует гордость. Это всегда было правдой и всегда будет правдой», — резюмировал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Байден заявил, что у Вашингтона имеется возможность одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль. По его словам, США являются «самой могущественной» в истории человечества страной и потому могут себе это позволить.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 17 октября написал, что властям США стоит рассмотреть возможность взятия на себя инициативы о прекращение огня на Ближнем Востоке и не совершать ошибку, допущенную ими на Украине. По мнению эксперта, американские власти в украинском конфликте не учли решимость и военную мощь России.