Москва, 19 октября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Информацию о похищении главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариты Стручевой проверяют сотрудники правоохранительных органов в Москве. Об этом 18 октября сообщает «Известия со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Заявление о пропаже 65-летней Стручевой поступило в полицию 17 октября от её племянницы. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные с украинским акцентом и потребовали за освобождение тёти шестизначную денежную сумму. При этом звонившие угрожали убить и расчленить женщину, если их требования не будут выполнены.

Такую же информацию сообщили сотрудникам МВД коллеги Стручевой. Они уточнили, что на работе женщина появлялась 13 октября, после чего к ним обращались неизвестные, они представлялись сотрудниками МВД и утверждали, что библиотекарь якобы подозревается в мошенничестве.

Квартиру Стручевой вскрыли, пропавшей женщины там не обнаружили. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в связи с исчезновением главного библиотекаря ГПИБ. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств исчезновения женщины и на её обнаружение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Тюмени пропал 14-летний подросток, его местонахождение неизвестно с 13 октября. Уточняется, что мальчик ушёл на учёбу в лицей и домой больше не возвращался. По данным пресс-службы ГУ МВД по Тюменской области, ребёнка нашли живым через два дня.