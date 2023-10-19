Пекин, 19 октября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Энергетическое сотрудничество России и Китая играет важную роль в обеспечении мировой энергетической безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Энергетическое сотрудничество — это образец делового сотрудничества между Россией и Китаем… Оно сыграл активную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития двух стран и всего мира», — приводит «РИА Новости» текст письма.

Как передавало ИА Регнум, в среду, 18 октября, Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели в Пекине двусторонние переговоры. Лидеры двух государств встретились в Доме народных собраний после выступления российского лидера на церемонии открытия третьего международного саммита «Один пояс — один путь».

На переговорах, продолжавшихся три часа, Владимир Путин проинформировал Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке, отметил впечатляющий объём товарооборота России и Китая. Также стороны обменялись мнениями по палестино-израильскому конфликту.