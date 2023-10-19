Москва, 19 октября, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, заявил 19 октября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьёзен», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также назвал провокационными попытки «всё свалить на Иран». Он подчеркнул, что российская сторона убеждена в том, что иранское руководство занимает ответственную взвешенную позицию и предпринимает меры для недопущения разрастания конфликта на весь Ближневосточный регион.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что применение ядерного оружия может стать худшим сценарием развития событий в рамках вспыхнувшего конфликта между Израилем и Палестиной. По его мнению, в конфликт могут вмешаться другие ядерные державы.