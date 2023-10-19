Пекин, 19 октября, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Экспорт природного газа из России в Китай по итогам 2023 году достигнет рекордного значения, превысив отметку в 30 млрд куб. м, заявил глава компании «Роснефть», ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин. Об этом он сказал 19 октября в ходе выступления на V Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум — будет поставлено более 30 млрд куб. м газа», — отметил руководитель организации.

В настоящее время голубое топливо из РФ поставляется в Китай по газопроводу «Сила Сибири», запущенному в конце 2019 года. Его протяженность составляет около 3 тыс. км.

Как сообщало ИА Регнум, в марте стало известно, что Россия стала лидером по поставкам природного газа в Китай по итогам января 2023 года. За январь РФ направила в КНР 2,7 млрд куб. м голубого топлива.

Второе место по поставкам газа в Китай заняли Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м). Австралия поставила в КНР в январе голубое топливо в объеме 1,9 млрд куб. м.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что трубопроводные поставки газа в Китай способны достичь уровня поставок этого сырья в Западную Европу.