Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Актер Берт Янг, сыгравший роль Поли Пеннино, друга и родственника боксера Рокки Бальбоа, главного героя фильмов франшизы «Рокки» (Rocky), скончался в возрасте 83 лет в Лос-Анджелесе. Об этом 18 октября сообщила газета New York Times.

Уточняется, что известие о смерти актёра подтвердила в телефонном разговоре его дочь Анн Мореа Штайнгизер.

Берт Янг широко известен благодаря роли Поли Пеннино, друга боксёра Рокки и брата его возлюбленной, а потом и супруги в фильмах о Рокки Бальбоа. За работу в этом фильме актёр был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Всего Янг принял участие в съёмках более чем 160 кинофильмов и телесериалов. Чаще всего его приглашали на роль босса мафии, детектива либо рабочего. Отмечается, что в Голливуде актёра ценили за серьёзный подход и проработку каждой роли.

Янг принял участие в таких проектах, как «Клан Сопрано» (The Sopranos, 1999–2007) и «Однажды в Америке» (Once Upon a Time in America, 1983).