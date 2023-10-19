Новый, 603-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что расчёты тяжёлых огнемётных систем (ТОС) нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки. Как сообщил 19 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, также бойцы группировки войск «Запад» поразили пункты временной дислокации и опорные пункты подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового Запорожской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепек»

Говоря об использовании ТОС-2 в зоне СВО, командир с позывным Змей пояснил, что данная система представляет собой машину на колёсном шасси, что делает её более мобильной.

Дальность поражения — свыше двадцати километров, а поражение наносится термобарическими снарядами повышенной мощности.

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