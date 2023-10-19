Токио, 19 октября, 2023, 06:38 — ИА Регнум. За период с апреля по сентябрь текущего года Япония нарастила импорт зерновых из России на более чем 850%. Об этом 19 октября сообщили в министерстве финансов страны.

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Согласно данным ведомства, за указанный период импорт сжиженного природного газа, рыбы и морепродуктов, угля и руд цветных металлов из России сократился на 21,4%, 19,6%, 77,3% и 79,5% соответственно. При этом в сентябре наблюдался рост импорта из России зерновых (246,9%) и овощей (12,7%).

Экспорт Японии в Россию в период с апреля по сентябрь этого года сократился на 8,8%, импорт из России — на 57,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передавало ИА Регнум, ранее в министерстве финансов Японии сообщили, что общий объём экспорта Японии в Россию по итогам августа сократился на 57,6%, до 157 миллионов долларов, импорт из России также снизился, но на 62,5%, и составил 418 миллионов долларов.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба 5 октября, заявил о готовности к диалогу с Японией, если она выступит с такой инициативой. Он напомнил, что именно японская сторона ввела антироссийские санкции, повлиявшие на экономические отношения между странами, поэтому дипломатические предложения должны исходить не от России.