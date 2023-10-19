Вашингтон, 19 октября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в социальных сетях оскорбил действующего российского чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева.

Иван Шилов ИА REGNUM Актер Конор Макгрегор

Ранее на одной из пресс-конференций российский спортсмен раскритиковал рейтинг вне зависимости от весовых категорий (P4P), который на данный момент возглавляет чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс. Ислам Махачев назвал этот рейтинг ерундой и недостойным внимания.

«Этот парень — тупица. Вот что происходит, когда родственники спят друг с другом и рожают ребёнка. Вот результат», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X, комментируя высказывания Махачева о рейтинге P4P.

Напомним, Конор Макгрегор не провёл ни одного боя за последние два с половиной года, так как в июле 2021 года получил перелом ноги в поединке против американца Джастина Порье. В активе ирландца 22 победы и 6 поражений.

Как передавало ИА Регнум, ранее Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины во время баскетбольного матча «Майами Хит» — «Денвер Наггетс». Согласно данным портала TMZ, потерпевшая обратилась в полицию после того, как ирландский боец, по её словам, затащил её в мужской туалет, где совершил действия насильственного характера.