Вашингтон, 19 октября, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Американская 66-летняя активистка антивоенного движения Codepink Лесли Анджелин начала голодовку, требуя прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте этой международной организации.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Женщина приняла участие в акции протеста в Вашингтоне, куда она прибыла из штата Калифорния.

«Ситуация в секторе Газа катастрофическая, и я просто не могу сидеть и смотреть, как мирное палестинское население подвергается бомбардировкам, умирает от голода, лишается чистой воды, еды и электричества», — сказала активистка.

Планируется, что к Анджелин могут присоединиться и другие члены Codepink. Отмечается, что в 2007 году она провела 23 дня без еды в знак протеста против идеи объявить войну Ирану и в поддержку иранской ядерной сделки.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября полицейские арестовали 89-летнюю активистку Джоан Николсон, которая участвовала в акции в Капитолии против помощи Украины. Вместе с ней аресту подверглись ещё 10 пикетчиков.

Протестующие потребовали от властей США отказаться от передачи оружия Украине, которое разжигает украинский конфликт ещё больше. 4 октября с активистами Codepink, которые проводили акцию против помощи Киеву, встретилась член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Парламентарий в своём микроблоге написала, что она и активисты сошлись во мнении о том, что Конгресс «должен прекратить разжигать» боевые действия на Украине. 18 октября участники акции против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США. Позже полиция Капитолия вытеснила их из комплекса. Около 300 человек были задержаны.