Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в ночь на 19 октября на Голанских высотах, возле границы Израиля и Сирии. Об этом 19 октября сообщило издание Yedioth Ahronoth.

Israel Defense Forces Израильские танки на Голанских высотах

Уточняется, что информация о взрыве поступила из сирийских источников. Причина и природа взрыва остаются неизвестными. Взрыв охарактеризован как «неидентифицированный».

Других подробностей о произошедшем не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 октября, по данным Армии обороны Израиля, неизвестные лица проникли в Израиль по воздуху с Голанских высот. Израильские военные наводят самолёты и проводят проверки в районе.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.