Взрыв прогремел на Голанских высотах, его причины неизвестны
Мощный взрыв прогремел на Голанских высотах, его причины не установлены
Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в ночь на 19 октября на Голанских высотах, возле границы Израиля и Сирии. Об этом 19 октября сообщило издание Yedioth Ahronoth.
Уточняется, что информация о взрыве поступила из сирийских источников. Причина и природа взрыва остаются неизвестными. Взрыв охарактеризован как «неидентифицированный».
Других подробностей о произошедшем не приводится.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 октября, по данным Армии обороны Израиля, неизвестные лица проникли в Израиль по воздуху с Голанских высот. Израильские военные наводят самолёты и проводят проверки в районе.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.