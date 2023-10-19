Вашингтон, 19 октября, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Полиция американского города Сан-Франциско не будет убирать бездомных с улиц к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре 2023 года, заявил журналистам глава городской полиции Уильям Скотт.

Boyko Blagoev Бездомный

Он уточнил, что власти мегаполиса задействуют инфраструктуру, которая имеется в распоряжении, чтобы решить вопрос с бедными и использовать её для всех нуждающихся. Скотт и другие представители городской полиции пообещали, что в рамках подготовки к саммиту и в ходе организации мероприятия в городе будут предприняты все необходимые меры безопасности.

Проблема с бездомными в Сан-Франциско стоит очень остро. Город входит в число лидеров среди населённых пунктов США по количеству бездомных.

Бродяги устанавливают палатки или ютятся на одеялах прямо на городских улицах. Такая ситуация характерна даже для деловой и центральной частей Сан-Франциско. В городе также фиксируется большой уровень уличных краж.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. В нём примет участие 21 страна, входящая в эту организацию.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня газета The Wall Street Journal написала, что число бездомных в США выросло в 2023 году на 9% по сравнению с 2022 годом. Журналисты связали указанный процесс с высокими ценами на жилье в стране и отменой запрета на выселение людей во время недавней пандемии.

В публикации также говорилось, что больше всего количество бездомных выросло в крупных городах, таких как Чикаго и Бостон. В статье также были приведены слова мэра Сан-Франциско Лондон Брид, которая заявила, что судебный запрет помешает властям города покончить с кризисом бездомности.